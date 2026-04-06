Trump non approva tregua di 45 giorni guerra in Iran continua

Il presidente degli Stati Uniti non ha approvato la proposta di una tregua di 45 giorni con l'Iran e la guerra tra le due nazioni prosegue. Al momento, non ci sono stati segnali di un accordo o di un cessate il fuoco ufficiale. Le tensioni tra i due paesi si mantengono alte, senza indicazioni di una possibile interruzione delle ostilità. La situazione rimane invariata mentre si attendono eventuali sviluppi.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "non ha ancora approvato" la proposta di una tregua di 45 giorni con l'Iran e sta continuando la guerra. Lo ha riferito ad Afp un funzionario della Casa Bianca. I media statunitensi hanno riferito che una proposta dei mediatori per un cessate il fuoco di 45 giorni è stata ricevuta da Washington. "Questa è una delle tante idee e il presidente non l'ha ancora approvata. L'operazione Epic Fury continua", ha detto un funzionario, il quale ha ricordato che Trump parlerà in modo più approfondito del conflitto in una conferenza stampa prevista per le 19:00 italiane. 🔗 Leggi su Today.it

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Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

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Alla fine è arrivato il “li riporteremo all’età della pietra”. Il posto che “gli spetta”, ha aggiunto di suo Donald Trump, riferito all’Iran. L’espressione è il segnale del raggiungimento di un certo stadio, di solito verso la fine, in tutte le guerre americane. L’idea di bomb facebook

Trump, il disastro nei sondaggi: il suo indice di gradimento sotto di 17 punti. «Peggio di Biden dopo la disfatta in tv» Mancano sette mesi alle elezioni di metà mandato I sondaggi danno il presidente in calo di popolarità: il problema non sono i missili su Tehera x.com