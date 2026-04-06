Durante l’evento pasquale Eastern Eggs Roll presso la Casa Bianca, un rappresentante ha commentato la proposta dell’Iran riguardo alle armi nucleari e alle risorse energetiche. Trump ha affermato che questa iniziativa costituisce un progresso importante, anche se non ancora sufficiente. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sul nucleare e sul controllo del petrolio.

Donald Trump ha commentato la proposta dell’Iran durante l’evento pasquale Eastern Eggs Roll alla Casa Bianca, dichiarando che tale mossa rappresenta un avanzamento significativo ma non ancora sufficiente. Il leader statunitense ha ribadito la ferma opposizione al possesso di armi nucleari da parte di Teheran. Il presidente ha ipotizzato una rapida conclusione del conflitto a patto che vengano attuate determinate condizioni. Ha inoltre ammesso che, se fosse dipeso esclusivamente dalla sua volontà, avrebbe preferito impossessarsi del petrolio per generare ingenti profitti economici. Tuttavia, Trump ha precisato che l’orientamento dei cittadini americani spinge verso il rientro a casa delle truppe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e l’Iran: tra armi nucleari e la tentazione del petrolio

Trump: “L’Iran non avrà armi nucleari né missili”TEL AVIV – In un’intervista telefonica a Channel 12, il presidente Usa Donald Trump (foto) ha affermato: “L’Iran non avrà armi nucleari né missili.

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Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Temi più discussi: Tra Trump e l'Iran vince la Cina? Sette ragioni per cui Xi Jinping è in vantaggio (per ora) nella sfida per Hormuz; Usa. Donald Trump e la guerra in Iran: nessuna exit strategy, crescono timori e costi; Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; Trump, ultimatum finale all'Iran: la minaccia e il rischio di crimini di guerra.

Trump e l'accordo con Iran: Passo avanti di Teheran ma non basta(Adnkronos) - L'Iran ha fatto una proposta significativa, è un passo rilevante ma non è abbastanza buono. Stanno trattando, vediamo cosa succede. Parola di Donald Trump che commenta così, durante l' ... iltempo.it

Diplomazia al lavoro per fermare la guerra in Iran, il presidente Trump irremovibile: martedì è la scadenza definitiva per un accordoMartedì è la scadenza definitiva per l' Iran per fare un accordo. Lo sostiene il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sottolineando di aver visto tutte le proposte. La proposta dell'Iran è un ... rtl.it

MEDIO ORIENTE | "L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani". Così Trump in conferenza stampa. "Nel salvataggio del pilota coinvolti 155 aerei, anche 4 bombardieri. Ha evitato di essere catturato per quasi 48 ore" #ANSA facebook

Iran , Trump: “Martedì è la scadenza definitiva per un accordo con l’Iran. La loro proposta di cessate il fuoco è un grande passo ma non è sufficiente. Non possono avere armi nucleari”. Teheran avrebbe elaborato un piano di pace in 10 punti che respinge u x.com