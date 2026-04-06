Truffa online da 85mila euro | la vittima è un uomo ciociaro

Un uomo di 43 anni, originario della Sicilia, è stato denunciato dai Carabinieri di Roccasecca con l’accusa di aver truffato una persona della zona per circa 85 mila euro attraverso una frode online. La vittima, un uomo ciociaro, ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Cassino.

A scoprire il raggiro, architettato da un siciliano, sono stati i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Scatta la denuncia I militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca denunciato un uomo di 43 anni, originario della Sicilia, con l’accusa di truffa, informando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Le indagini sono scaturite dalla denuncia-querela presentata da un cittadino del luogo, vittima di un raggiro legato a presunti investimenti online. Secondo quanto accertato dai militari, l’indagato avrebbe pubblicato falsi annunci su piattaforme digitali, prospettando opportunità di guadagno particolarmente vantaggiose. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Annunci online per investimenti fittizi: 43enne siciliano denunciato per una truffa da 85mila euroAvrebbe raggirato un uomo inducendolo a effettuare bonifici per un totale di 85 mila euro. Temi più discussi: Truffa online da 85mila euro: la vittima è un uomo ciociaro; Truffa online da 85mila euro, denunciato siciliano mente del raggiro; Falso trading online, truffa da 85 mila euro a Genova: denunciate due persone; Truffa da 85mila euro, denunciato 43enne. Truffa online da 85mila euro, denunciato siciliano mente del raggirocomputer tastiera pccomputer tastiera pc Avrebbe raggirato un uomo inducendolo a effettuare bonifici per ... msn.com Truffa da 85mila euro con falsi investimenti online: denunciato 43enneIndagini dei Carabinieri di Roccasecca: l’uomo, originario della Sicilia, avrebbe raggirato un cittadino inducendolo a effettuare bonifici per ingenti somme ... tunews24.it La pig butchering è un tipo di truffa online in cui la vittima viene attirata in una falsa storia d’amore o di amicizia per poi essere indotta ad inviare denaro, spesso in criptovaluta, ai malviventi. Proprio in queste ore l’Interpol ha acceso un faro sulla frode, che or - facebook.com facebook