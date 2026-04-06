Nella serata di ieri, i Carabinieri di Piove di Sacco hanno fermato un uomo di 48 anni residente nel Veneziano durante un controllo stradale. Durante l’ispezione, è stato trovato in possesso di una patente di guida slovena risultata contraffatta. L’uomo è stato denunciato per aver utilizzato un documento falso per circolare con un veicolo.

Un uomo di 48 anni residente nel Veneziano è stato denunciato dai Carabinieri di Piove di Sacco nella serata di ieri, dopo che durante un controllo stradale è emerso il possesso di una patente di guida slovena contraffatta. L’operazione è stata condotta dal N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco. I militari hanno fermato l’interessato mentre era alla guida di un’utilitaria per un normale servizio di verifica della circolazione. Al momento della richiesta dei documenti, il conducente ha esibito un titolo di guida che sembrava essere stato rilasciato dalle autorità della Slovenia. Nonostante i dati anagrafici riportati sul documento coincidessero con quelli del soggetto, gli agenti hanno subito riscontrato diverse incongruenze tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trucco sloveno per guidare: beccato 48enne con patente falsa

Guidavano senza patente o con patente falsa: fermati e denunciati dalla Polizia localeAccertamenti su due conducenti: uno recidivo con auto priva di assicurazione, l’altro con titolo di guida contraffatto.

Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa: denunciatoTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti.