Uno scienziato ha avvertito che un'assunzione eccessiva di proteine può essere dannosa per la salute. Secondo le sue ricerche, le diete molto ricche di proteine potrebbero accelerare il processo di invecchiamento e aumentare la probabilità di sviluppare malattie come tumori e diabete. La questione riguarda sia le modalità di alimentazione sia le possibili conseguenze a lungo termine per chi segue diete iperproteiche.

Lo scienziato Valter Longo mette in guardia contro l’abuso di proteine, evidenziando come le diete iperproteiche accelerino l’invecchiamento e aumentino il rischio di patologie gravi come tumori e diabete. Il fenomeno è alimentato da una comunicazione aggressiva legata ai social media e al marketing, che ha portato il 71% degli intervistati in Stati Uniti a credere che queste sostanze siano l’unico modo per ottenere salute e muscoli. Tuttavia, i dati clinici smentiscono questa percezione, rivelando che un eccesso di proteine, specialmente quelle animali, non favorisce la condizione atletica ma danneggia l’organismo. La realtà biologica tra calcoli matematici e guadagni minimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Troppe proteine: il rischio tumori e l’inganno dei muscoli

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