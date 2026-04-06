Troppa nebbia a Cagliari l' aereo partito da Pescara dirottato ad Alghero

Nella mattinata del 6 aprile, un volo partito da Pescara e diretto a Cagliari è stato dirottato e atterrato ad Alghero a causa di nebbia intensa a Cagliari. La nebbia ha impedito l’atterraggio previsto, costringendo l’atterraggio alternativo. Le autorità aeroportuali hanno gestito la situazione, che ha coinvolto anche il traffico aereo nella regione. Non sono stati segnalati incidenti o feriti.

Sette voli diretti nel capoluogo sardo sono stati dirottati su Alghero, con pesanti disagi per centinaia di passeggeri nel giorno di Pasquetta Dirottamento ad Alghero per il volo partito nella mattinata del 6 aprile da Pescara e diretto a Cagliari. A causa di una fitta nebbia l'operatività dello scalo Cagliari - Elmas è rimasta sospesa per diverse ore. Come riporta La Presse, sette voli diretti nel capoluogo sono stati dirottati su Alghero, con pesanti disagi per centinaia di passeggeri nel giorno di Pasquetta. A essere trasferiti sullo scalo del nord Sardegna sono stati gli aerei provenienti da Torino, Milano Malpensa, Bologna, Pescara, Bergamo, Pisa e Norimberga. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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