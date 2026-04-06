Tris della Carrarese in un derby infuocato | 3-1 allo Spezia e finale con quattro espulsi

Nel derby tra Carrarese e Spezia, la squadra di casa ha conquistato una vittoria per 3-1. La partita è stata caratterizzata da quattro giocatori espulsi, creando un finale movimentato. La gara si è svolta a Carrara, con la formazione locale che ha ottenuto il risultato finale contro gli avversari liguri. L'incontro ha visto un risultato netto e alcune decisioni disciplinari che hanno influenzato il corso del match.

CARRARA – La sfida tra Carrarese e Spezia si conclude con una netta affermazione per 3-1 a favore della formazione toscana. L’incontro, disputato a ritmi intensi, ha visto i padroni di casa costruire il proprio successo grazie a un primo tempo di grande concretezza offensiva, per poi gestire il tentativo di rimonta avversario nella ripresa. Il match sarà tuttavia ricordato anche per un finale estremamente nervoso sul piano disciplinare, culminato in una pioggia di cartellini rossi che ha lasciato gli ospiti in otto uomini e i locali in dieci. Le prime battute di gioco vedono lo Spezia proporsi in avanti, impegnando l’estremo difensore apuano già al 1? con un tiro di Gabriele Artistico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tris della Carrarese in un derby infuocato: 3-1 allo Spezia e finale con quattro espulsi Carrarese-Spezia (lunedì 06 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Derby senza tifosi ospiti allo stadio dei MarmiTrentatreesimo turno di Serie B che si chiude nella giornata di Pasquetta con il derby tra la Carrarese di Calabro e lo Spezia di D’Angelo. Carrarese-Spezia (lunedì 06 aprile 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Derby senza tifosi ospiti allo stadio dei MarmiTrentatreesimo turno di Serie B che si chiude nella giornata di Pasquetta con il derby tra la Carrarese di Calabro e lo Spezia di D’Angelo. Temi più discussi: Carrarese - Spezia in Diretta Streaming | DAZN IT; La salvezza passa dalle sfide alle grandi, ma è un Bari troppo piccolo con le big; Serie B. Verso Carrarese-Spezia: le parole pre derby di mister Calabro [VIDEO]; Serie B. Carrarese-Spezia. Ecco da quando scatterà la vendita libera dei biglietti. Serie B, derby toscano senza storia: tris della Carrarese contro l’EmpoliDerby senza storia fra Carrarese ed Empoli: la squadra marmifera infatti si è imposta con un netto 3-0 sugli azzurri. Nel primo tempo la gara è stata sbloccata, dopo una clamorosa traversa di Zuelli, ... tuttomercatoweb.com Serie B, primo stop per la Juve Stabia: tris Carrarese, gol e assist di HasaSettima giornata in Serie B, si conclude il quadro delle gare in calendario con i match della domenica. La Carrarese impone la prima sconfitta stagionale alla Juve Stabia: 3-0. Allo stadio Dei Marmi ... corrieredellosport.it Hasa trascina la Carrarese nel tris al Bari La Samp senza Esposito torna alla vittoria Doppio assist di Saporiti: poker Empoli al Pescara Risultati, marcatori e classifica in Serie B dopo la conclusione della giornata pre sosta delle nazionali facebook