Il Treviso torna tra i professionisti il 2 aprile 2026, dopo tredici anni di assenza. La squadra ha conquistato la promozione in Serie C vincendo il girone C di Serie D, dimostrando un percorso di dominio nel campionato. Questa promozione rappresenta il ritorno del club tra le formazioni di livello professionistico.

Il Treviso torna tra i professionisti il 2 aprile 2026. Dopo tredici anni di assenza, i biancocelesti riconquistano la Serie C grazie a un percorso di dominio nel girone C di Serie D. La certezza del salto di categoria è arrivata con il risultato di 1-0 ottenuto contro l’Union La Rocca Altavilla. Un unico gol siglato da Brevi ha dato il via alle celebrazioni nelle piazze cittadine, dove i tifosi hanno festeggiato insieme alla squadra e al presidente Alessandro Botter. Il traguardo è stato raggiunto con largo anticipo, chiudendo il campionato quattro giornate prima della fine. Questo successo non è frutto del caso, ma di una programmazione iniziata nell’estate precedente sotto la guida tecnica di Edoardo Gorini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, ritorno in Serie C: dopo 13 anni vola tra i professionisti

Il Treviso torna in Serie C dopo tredici anni: campionato vinto con quattro giornate d’anticipoIl Treviso torna in Serie C dopo 13 anni: i biancocelesti di Gorini conquistano la promozione con quattro turni d’anticipo.

LIVE Virtus Bologna-Treviso 88-77, Serie A basket 2026 in DIRETTA: i padroni di casa fanno 13 e si confermano in vetta alla Serie A!La nostra Diretta Live finisce qui! Vi auguriamo buona serata e vi diamo appuntamento al prossimo evento LIVE! Con questa vittoria la Virtus fa 13 in...

Temi più discussi: Festa per il Treviso: ritorno in Serie C dopo tredici anni. Nel 2006 giocò in A; Il Treviso batte l'Altavilla e viene promosso in C con quattro giornate d'anticipo; Il ritorno dei biancocelesti nell'olimpo: Treviso festeggia la promozione in Serie C; Festa Treviso, torna in Serie C dopo 13 anni: campionato vinto con quattro giornate d'anticipo.

Festa per il Treviso: ritorno in Serie C dopo tredici anni. Nel 2006 giocò in AEra dal 2013 che il Treviso si muoveva tra Eccellenza e Promozione: prima la risalita in D, ora l'aritmetica con ben quattro turni di anticipo che sancisce il ritorno nel mondo dei pro. Nel 2005/06 ... sport.sky.it

Come promesso. Dopo 13 lunghi anni, il Treviso centra il ritorno in Serie CCon la 30ª giornata del campionato di Serie D che ha preso il via quest'oggi, e si concluderà poi nella giornata di domani, arriva un. tuttomercatoweb.com

Per gli scali italiani di Milano-Linate, Bologna, Venezia e Treviso sono scattate alcune limitazioni per l’approvvigionamento di carburanti in vigore fino al 9 aprile. Un Notam riferisce infatti di limitazioni al carburante fornito da Air Bp Italia, con le scorte di combu facebook