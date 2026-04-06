Tredici Pietro silenzioso nel video di Pasqua di papà Gianni Morandi | il cantante spiega il motivo

Nel video pubblicato su Instagram, il cantautore italiano si mostra durante le celebrazioni pasquali, mentre rompe un grande uovo di cioccolato in compagnia della famiglia. La scena è accompagnata dalla musica di un brano scritto per lui da un noto artista, e nel filmato compare anche un altro personaggio che rimane in silenzio. Il video ha ricevuto circa 150mila like e ha raccolto numerosi commenti.

Il dettaglio non è passato inosservato nel video del cantante: la risposta alla battuta del figlio Marco sull' "entusiasmo" del fratello Pietro In questo clima di festa, però, non è passata inosservata l'espressione un po' fredda di uno di loro, Pietro, l'unico che è parso poco coinvolto dall'atmosfera gioiosa che ha accomunato i presenti. Seduto a torso nudo e in silenzio, l'impressione è stata che il cantante - ormai noto nel panorama musicale come Tredici Pietro, in gara anche nell'ultimo Festival di Sanremo - non si stesse divertendo tanto. Proprio questo dettaglio è stato rimarcato da Marco Morandi che, commentando il video del padre, a proposito del fratello ha scritto: "L'entusiasmo di Pietro", con emoji simbolo di risate a voler sottolineare l'ironia del commento. 🔗 Leggi su Today.it

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