Un uomo di 36 anni, originario della provincia di Vicenza, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato travolto e sepolto da una valanga durante una giornata di sci alpinismo in Val di Vizze. L’incidente si è verificato domenica 5 aprile 2026, in prossimità di Cima Grava, e l’uomo si trova attualmente in condizioni critiche, ancora tra la vita e la morte. La valanga si è staccata dalla cima coinvolgendo i partecipanti alla escursione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi a bordo dei Pelikan 2 e dell’Aiut Alpin Dolomites che hanno estratto l’uomo da un metro e mezzo di neve Sta ancora lottando tra la vita e la morte lo scialpinista di origini vicentine di 36 anni che la domenica di Pasqua, 5 aprile 2026, è stato travolto e sepolto da una valanga che si è staccata da Cima Grava, in Val di Vizze. Ora l’uomo, nato a Bassano e residente a Borso del Grappa (TV), è ricoverato all’ospedale di Bolzano in gravi condizioni. L’allarme è scattato attorno alle 11 del mattino quando un testimone ha visto da lontano un manto nevoso di grandi dimensioni staccarsi dalla montagna. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una slavina larga circa 300 metri e lunga quasi un chilometro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Valanga travolge uno scialpinista su Cima Grava: il 36enne è ricoverato in gravi condizioniVAL DI VIZZE (VIPITENO) - Valanga travolge un alpinista su Cima Grava, in Val di Vizze.

Temi più discussi: Scialpinista vicentino travolto da una valanga in Alto Adige: è grave; Grave scialpinista travolto da una valanga in Val di Vizze; Scialpinistra travolto da gigantesca valanga in Alto Adige: è grave; Travolto dalla valanga a Cima Grava, come sta il 36enne ricoverato in ospedale.

Enorme valanga in alta quota, rimane in condizioni gravissime lo scialpinista 37enne travolto e sepolto dalla neveVAL DI VIZZE. Si trova ancora ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Bolzano lo sciaplinista 37enne, vicentino nato a Bassano del Grappa, che è stato travolto da una valanga in Alto Adige n ... ildolomiti.it

Scialpinista bassanese di 36 anni travolto da una valanga in Alto Adige: localizzato e trovato incosciente, è gravissimoSi tratta di un architetto, nella giornata di Pasqua si trovata a Cima Grava quando si è verificato il distaccamento. Ha diversi traumi ... corrieredelveneto.corriere.it

: , Un'enorme valanga si è abbattuta domenica 5 aprile, attorno alle 11, sulla Cima Grava in Val di Vizze, in Alto Adige, travolge - facebook.com facebook

Alto Adige, valanga in Val di Vizze, 37enne vicentino in pericolo di vita. La slavina, sotto Cima Grava nei monti di Fundres. I soccorritori hanno liberato lo scialpinista dalla neve e l'hanno rianimato prima del trasferimento all'ospedale di Bolzano. x.com