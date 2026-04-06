Trappola in Spa | 12enne risucchiato corsa disperata per salvarlo

Un ragazzo di 12 anni è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Rimini dopo aver subito un arresto cardiaco durante una visita a un centro benessere in provincia di Rimini. L’incidente è avvenuto domenica 5 aprile in una spa di Pennabilli, dove il giovane è stato successivamente soccorso e trasferito in ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause non sono ancora chiare.

Un dodicenne di San Benedetto è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Rimini dopo un arresto cardiaco avvenuto domenica 5 aprile in un centro benessere di Pennabilli, nel Riminese. Il dramma ha colpito il ragazzino durante le vacanze pasquali trascorse insieme ai suoi familiari. Il giovane è rimasto bloccato sott’acqua per diversi minuti a causa di un malfunzionamento o un incidente legato al sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio della struttura. La corsa contro il tempo tra soccorsi e elisoccorso. L’intervento immediato del personale della Spa è stato cruciale per tentare di salvare il ragazzo, poiché gli addetti hanno iniziato subito le manovre di rianimazione prima ancora che arrivasse l’assistenza esterna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trappola in Spa: 12enne risucchiato, corsa disperata per salvarlo Rimini, 12enne risucchiato da bocchettone vasca idromassaggio: è grave(Adnkronos) – E' ricoverato in gravi condizioni un 12enne risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio di una struttura di Pennabilli, in... Risucchiato dalla vasca idromassaggio a Pasqua: 12enne in condizioni gravissime nel RimineseCosa è successo nella piscina di Pennabilli? Doveva essere una mattina di relax in famiglia, si è trasformata in un incubo.