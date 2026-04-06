A Roma, due ragazzi sono stati coinvolti in un episodio di tentata estorsione avvenuto in via Giovanni Palombini. Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Monte Sacro dopo aver tentato di minacciare i giovani e costringerli a cedere denaro. Durante l’intervento, uno dei fermati è scappato dal quinto piano di un edificio, tentando di sfuggire alla cattura. La vicenda si è conclusa con l’arresto di tre persone.

Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Roma Monte Sacro per un rapido e violento tentativo di estorsione che ha coinvolto due giovani in via Giovanni Palombini. L’operazione si è conclusa con il salvataggio di un ragazzo di 19 anni e di uno di 22, riusciti a fuggire da un quinto piano. L’incubo è iniziato a fine febbraio, quando una telefonata d’emergenza ha allertato le autorità. La dinamica rivela un piano orchestrato nei minimi dettagli: il primo giovane è stato attirato in casa con un pretesto, per poi essere immobilizzato tramite nastro adesivo e minacciato con una pistola. Sotto l’effetto delle percosse e della pressione psicologica, il diciottenne è stato costretto a contattare un amico di 22 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola e terrore a Roma: fuga dal 5° piano per due giovani

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