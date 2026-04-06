Tragedia nel fiume Mahakam | 13enne sbranato per un pallone

Un ragazzo di 13 anni è deceduto nel fiume Mahakam, nel distretto di Kutai Kartanegara, dopo essere stato attaccato da coccodrilli. L’incidente è avvenuto mentre il giovane si era tuffato in acqua per recuperare un pallone durante una partita tra amici. La tragedia si è verificata nel corso di un pomeriggio e ha suscitato grande dolore nella comunità locale. I soccorsi sono intervenuti senza riuscire a salvare il ragazzo.

Muhammad, 13 anni, è morto aggredito da coccodrilli nel fiume Mahakam, distretto di Kutai Kartanegara, dopo essersi tuffato per recuperare un pallone durante una partita tra amici. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 5:00 del mattino. Il ragazzo si trovava sulle rive del corso d’acqua con dei coetanei quando l’oggetto del gioco è scivolato in acqua. L’impulso di recuperare il pallone ha spinto il tredicenne a immergersi. Pochi istanti dopo l’ingresso nel fiume, Muhammad ha iniziato a gridare aiuto prima di essere trascinato verso il fondo dalla corrente. I compagni di gioco, colpiti dallo shock, hanno abbandonato l’area correndo verso il villaggio più vicino per allertare le autorità e chiedere soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia nel fiume Mahakam: 13enne sbranato per un pallone Il pallone finisce nel fiume mentre gioca con gli amici, si tuffa per recuperarlo ma viene risucchiato dalla corrente: 13enne muore sbranato dai coccodrilliUn pallone scivolato in acqua alle prime luci del mattino e l’istinto immediato di tuffarsi per recuperarlo. Indonesia, 13enne entra nel fiume per recuperare il pallone: ucciso da un coccodrillo davanti agli amiciMuhammad è stato divorato e ucciso da un coccodrillo nel fiume Mahakam, in Indonesia, mentre cercava di recuperare il pallone da calcio caduto in...