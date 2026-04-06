Nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a Roma, nel quartiere di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino. Secondo quanto riferito, il giovane è stato investito da un'auto mentre si trovava in strada. La notizia ha causato grande shock nel mondo del calcio locale, dove il ragazzo era conosciuto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, un ragazzo di 16 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un veicolo a Roma, nella zona di Casal Monastero, all’interno del IV municipio Tiburtino. Il giovane, che si chiamava Mattia e avrebbe raggiunto i 17 anni nel corso di quest’anno, stava percorrendo la strada a piedi per tornare alla propria abitazione quando è avvenuto il sinistro. Nonostante il rapido trasferimento presso l’ospedale Sant’Andrea, le lesioni riportate erano troppo severe per consentire il suo salvataggio. L’impatto sulla comunità sportiva e i protagonisti. Il conducente dell’auto, un giovane di 19 anni, non ha riportato ferite ed è stato sottoposto alle procedure di verifica previste dalla legge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Roma: travolto il 16enne Mattia, shock nel calcio locale

Travolto nella notte a Roma: muore a 16 anni Mattia Rizzetti, promessa del calcio giovanileChi era Mattia Rizzetti e cosa è successo nella notte? Aveva solo 16 anni, un pallone sempre tra i piedi e una vita ancora tutta da scrivere.

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