Torna la Fiera del Libro | appuntamento in Galleria Mazzini nell' anno del centenario

Da giovedì 9 aprile a domenica 3 maggio si svolge di nuovo in Galleria Mazzini la Fiera del Libro, un evento che quest’anno festeggia il centenario. La manifestazione prevede la presenza di numerosi espositori e iniziative dedicate ai lettori di tutte le età. L'evento si svolge nel centro commerciale e si inserisce nel calendario annuale delle manifestazioni culturali della città. La Fiera del Libro si svolge nella stessa location degli anni precedenti.

Da giovedì 9 aprile a domenica 3 maggio torna in Galleria Mazzini la Fiera del Libro, attesissimo appuntamento che quest'anno celebra i 100 anni di vita. L'allestimento dei banchi, con 18 espositori (erano stati 24 a Natale), è fissato per l'8 di aprile. L'apertura il giorno seguente, poi i banchi resteranno aperti full time fino a domenica 3 maggio. Come sempre l'offerta sarà all'altezza della situazione, con nuove uscite e grandi classici, stampe, volumi antichi, dischi, riviste e molto altro: tutto per gli amanti della lettura e del collezionismo. Non è un segreto che i soci della fiera del Libro di Genova, la più antica ancora attiva in Italia, avrebbero preferito una collocazione diversa da Galleria Mazzini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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