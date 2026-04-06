Un uomo di 61 anni è stato sottoposto a un intervento di rianimazione dopo aver subito un arresto cardiaco che è durato circa 90 minuti. I paramedici sono intervenuti con tempestività e hanno lavorato senza sosta per riportarlo in vita. Dopo questo lungo periodo di assenza di battito, l’uomo ha ripreso conoscenza e le sue condizioni sono state monitorate nelle ore successive.

Novanta minuti senza battito. Un tempo che sembra infinito, quasi una sentenza. Eppure Alistair Blake, 61 anni, è tornato indietro da quell’abisso grazie a un intervento disperato e instancabile dei paramedici. La sua storia, raccontata con lucidità e stupore, è diventata il simbolo di quanto possa essere sottile il confine tra “non c’è più niente da fare” e un miracolo medico. E la domanda resta sospesa: cosa succede, davvero, in quei minuti terribili? Alistair Blake è morto per 90 minuti: cos’è successo. Tutto è iniziato nel cuore della notte. Sua moglie si accorge che qualcosa non va, alle 3 del mattino. “Mia moglie ha il sonno leggero e mi ha svegliato gorgogliando. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Torna in vita dopo 90 minuti di arresto cardiaco: il racconto lascia sgomenti

Leggi anche: Salvano la vita a una donna in arresto cardiaco: premiati due carabinieri

Leggi anche: Camionista torna in vita dopo 45 minuti: ‘L’aldilà esiste’

Argomenti più discussi: Un cuore nuovo per ricominciare: il runner che torna a correre per chi ha scelto di donare; Rifarsi una vita dopo il cancro, torna il progetto Purple; Torna la vita a San Pio: Lab35 con special guest Nitro, Rachele Andrioli e la caccia alle uova di pasqua; Artemis II è partita, l’umanità torna sulla Luna ma senza toccarla.

Il presidente Usa torna a minacciare Teheran dopo il rifiuto del cessate il fuoco. Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra facebook

#JuveGenoa - Spalletti torna all'antico in attacco: occasione per #David, che viene preferito a Boga. De Rossi con Messias e Vitinha dietro Colombo Le formazioni ufficiali x.com