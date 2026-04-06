A Torino, la Circoscrizione 6 sta ricevendo un finanziamento di circa 820mila euro destinato a interventi di riqualificazione urbana. I fondi sono stati stanziati per migliorare spazi pubblici come parchi e biblioteche, con l’obiettivo di valorizzare le aree di interesse locale. La somma sarà utilizzata per interventi di rinnovo e potenziamento di alcuni servizi e strutture presenti nel quartiere.

La Circoscrizione 6 di Torino sta attraversando una fase di profonda trasformazione urbana grazie a un investimento di circa 820mila euro. I lavori, finanziati attraverso la Missione 5 del Pnrr nell’ambito del Piano Integrato Urbano, mirano a completarsi entro il 30 maggio 2026. L’operazione di riqualificazione è vasta e articolata, toccando nove parchi e giardini, sette zone dedicate al gioco e quattro spazi legati alle biblioteche civiche. L’obiettivo è rendere le aree pubbliche più sicure, accessibili e facili da mantenere nel tempo. Il nuovo volto delle biblioteche e degli spazi verdi. Al centro della strategia di rigenerazione ci sono i poli culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino: 820mila euro per rinascere tra parchi e biblioteche

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