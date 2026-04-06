Tonno rosso | boom quote per la Calabria 31 barche in campo

Il Ministero dell’Agricoltura ha emanato un decreto triennale che modifica le regole per la pesca del tonno rosso, con un incremento delle quote e dei permessi di pesca. Attualmente, in Calabria sono in attività 31 barche dedicate a questa attività, con un’attenzione particolare alla gestione delle risorse e alle normative vigenti. La decisione riguarda principalmente le imbarcazioni della regione, che rappresentano una parte significativa della flotta nazionale.

Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emanato un decreto triennale che ridefinisce le regole per la cattura del tonno rosso, portando benefici diretti alla flotta calabrese attraverso l’ampliamento delle quote e dei permessi di pesca. Il provvedimento stabilisce per il territorio nazionale un limite massimo di prelievo che supera le 6.180 tonnellate ogni anno. Questa misura non si limita a un semplice aumento dei numeri, ma modifica strutturalmente l’accesso al mercato, incrementando sia i contingenti disponibili che il numero di imbarcazioni che possono operare legalmente. In Calabria, l’impatto è immediato con 31 natanti che hanno ora l’autorizzazione ufficiale per pescare questa specie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tonno rosso: boom quote per la Calabria, 31 barche in campo Calabria: 31 barche e 1,5 tonnellate per il tonno rossoIl settore ittico calabrese sta per affrontare una nuova fase di sviluppo grazie a un decreto triennale del Ministero dell’Agricoltura, della... Pesca del tonno rosso, nuove opportunità anche per la CalabriaIl provvedimento introduce importanti novità, tra cui l’apertura, in via sperimentale, alla piccola pesca costiera, con quote dedicate fino a 1,5... Tonno rosso, svolta per la pesca in Calabria: nuove opportunità grazie a più quote e imbarcazioniNovità importanti grazie al nuovo decreto triennale del Masaf. Si amplia la quota del pescato autorizzato, il numero delle imbarcazioni autorizzate ed i contingenti disponibili. Gallo: ... quicosenza.it Tonno rosso, aumentano del 17% le quote di cattura nel 2026 per l'ItaliaAumentano le quote concesse all'Italia nel 2026 per il tonno rosso che guadagna 900 tonnellate in più, quasi il 17%, arrivando a 6.182,610 tonnellate rispetto alle 5.283 tonnellate dello scorso anno. ansa.it