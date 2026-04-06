Tommy Paul ha vinto il torneo ATP 250 di Houston, in Texas, battendo in finale l’argentino Roman Andres Burruchaga. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-1, 3-6, 7-5 dopo un match combattuto. Paul ha ottenuto il titolo grazie a una rimonta nel terzo set, portando a casa il trofeo.

Tommy Paul ha conquistato il trofeo del torneo ATP 250 di Houston, in Texas, superando l’argentino Roman Andres Burruchaga in una finale combattuta che si è conclusa con un punteggio di 6-1, 3-6, 7-5. L’atleta statunitense, posizionato al quarto posto del seeding, ha dovuto affrontare un match di durata complessiva di due ore e 42 minuti. La vittoria è arrivata dopo un finale drammatico in cui Paul ha mostrato una straordinaria resilienza mentale. Il percorso verso il titolo è stato caratterizzato da un’alternanza di momenti dominanti e fasi di estrema difficoltà, culminate nel terzo set dove l’americano ha annullato tre occasioni di chiusura concesse all’avversario sudamericano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tommy Paul re di Houston: rimonta epica e titolo tra le grinfie

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