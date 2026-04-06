TMW – Ok Conte alla Nazionale italiana il sostituto sulla panchina del Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Antonio Conte avrebbe dato il suo assenso per diventare il nuovo allenatore della nazionale italiana. La notizia arriva mentre si attende l’annuncio ufficiale, con il tecnico che avrebbe già preso questa decisione. Nel frattempo, il Napoli si prepara a cercare un sostituto per la panchina, dato che Conte lascerebbe il club. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa dai club coinvolti.

Secondo quanto rivelato dal portale Tuttomercatoweb.com, il futuro di Antonio Conte sarebbe ormai deciso. Il tecnico salentino avrebbe già dato il proprio ok per diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia, aprendo di fatto a un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’esperienza sulla panchina del Napoli. Una scelta che, sempre stando alle indiscrezioni, non troverebbe l’opposizione di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del club azzurro, consapevole del prestigio e dell’importanza della Nazionale, sarebbe disposto a liberare Conte senza creare attriti, favorendo una separazione consensuale e all’insegna della massima correttezza istituzionale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Conte nuovo CT della nazionale italiana, ADL ha già pronto il sostituto“Ci sarà un Conte-bis in Nazionale, l’allenatore del Napoli è il prescelto, il numero uno della lista per sostituire Rino Gattuso.

Conte può salutare Napoli e andare in nazionale: ADL ha già in mente il sostitutoIl futuro di Antonio Conte torna a intrecciarsi con quello della Nazionale italiana.

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Tmw: Conte-bis in Nazionale, De Laurentiis non lo ostacoleràIl nome di Antonio Conte per la panchina della Nazionale italiana si fa sempre più caldo. E in pole per sostituirlo a Napoli c'è Italiano. ilnapolista.it

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