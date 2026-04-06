A Chicago si terrà un’asta per mettere in vendita l’orologio appartenuto a un noto imprenditore che ha perso la vita nel disastro del Titanic. L’oggetto, ritrovato tra i reperti recuperati dal relitto, viene ora venduto al pubblico. La stessa persona era conosciuta per aver costruito un famoso hotel di New York e possedeva un patrimonio stimato in circa 80 milioni di dollari.

L’orologio da tasca appartenuto a John Jacob Astor IV, magnate statunitense e tra i passeggeri più ricchi del Titanic, sarà messo all’asta mercoledì 22 aprile a Chicago dalla casa d’aste Freeman’s. L’oggetto, un Patek Philippe in oro giallo 18 carati venduto da Tiffany & Co. nel 1904, è stimato tra 300.000 e 500.000 dollari. All’asta anche una matita in oro da 14 carati ritrovata insieme all’orologio, con una valutazione compresa tra 10.000 e 20.000 dollari. Astor, costruttore dell’Astoria Hotel di New York e con un patrimonio di circa 80 milioni di dollari all’epoca (oltre 2 miliardi in termini attuali), aveva imbarcato la moglie Madeleine, di quasi trent’anni più giovane, in Francia nel 1912 per tornare negli Stati Uniti dopo un lungo viaggio di nozze. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Titanic: ritrovato l’orologio del magnate John Jacob Astor IV, va all’asta a Chicago

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