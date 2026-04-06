Tiro a segno Granada ospita la prima tappa di Coppa del Mondo | assente Paolo Monna presenti gli altri big azzurri

A Granada, in Spagna, si sono svolti questa mattina i primi allenamenti ufficiali in vista della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in programma da domani, 7 aprile, a domenica 12. La competizione vedrà la partecipazione di sedici atleti italiani, sette nella disciplina della carabina e nove in quella della pistola, mentre manca all’appello il campione in carica.

Giornata riservata ai primi allenamenti ufficiali a Granada, in Spagna, che da domani, martedì 7, a domenica 12 aprile ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: saranno in gara 16 azzurri, dei quali 7 impegnati nella carabina e 9 nella pistola. Nella pistola il grande assente è Paolo Monna, quindi l’attesa sarà tutta per Federico Nilo Maldini, argento a Parigi 2024 dai 10 metri, e per Massimo Spinella, finalista alle Olimpiadi nell’automatica, ma da 25 metri saranno in gara anche Riccardo Mazzetti e Matteo Mastrovalerio, con quest’ultimo che sarà al via anche da 10 metri. Nella carabina, invece, la punta di diamante dell’Italia sarà Danilo Dennis Sollazzo, laureatosi a febbraio campione europeo da 10 metri, e detentore del record del mondo in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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