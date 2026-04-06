Nel campionato di calcio, un giocatore dell'Inter ha segnato il suo primo gol stagionale, portando la squadra in vantaggio contro la Roma. Dopo il gol, l’attaccante ha commentato l’ottima collaborazione con il compagno di reparto, sottolineando la piena sintonia tra loro. La partita è proseguita con altre azioni decisive, mentre il calciatore ha parlato del suo momento personale e della buona intesa con il compagno.

Thuram ritrova la rete e l’Inter sblocca il match contro la Roma. L’attaccante nerazzurro analizza il successo e il proprio momento individuale. Il numero 9 dell’Inter ha sottolineato l’importanza di questo risultato per lo stato d’animo del gruppo. La vittoria era un obiettivo imperativo, raggiunto con successo. L’attaccante ha ammesso di aver attraversato una fase di difficoltà. Il suo digiuno realizzativo durava dall’8 febbraio, data dell’ultima rete segnata contro il Sassuolo. Secondo il giocatore, chi ricopre il suo ruolo in Inter non può permettersi periodi così lunghi senza concretizzare. Ha espresso la volontà di supportare la squadra in ogni modo, sperando che quel calo di rendimento non si ripeta più. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Thuram rompe il digiuno: “Con Lautaro l’intesa è totale

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Torna la ThuLa e Lautaro raggiunge un altro primato: tra Racing e Inter sono 200 i gol segnati con i club facebook

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