Durante un’intervista a Sky Sport, un giocatore dell’Inter ha dichiarato di aver attraversato un periodo di difficoltà nel trovare la rete, affermando che il ruolo di attaccante richiede di segnare regolarmente e sottolineando il suo disagio nel non aver segnato per tre mesi. La sua analisi si concentra sulla responsabilità legata alla posizione di punta dell’attacco e sulla pressione di dover mantenere costantemente la capacità realizzativa.

Calciomercato Inter LIVE: Accelerata per Muharemovic. i nerazzurri riscatteranno Akanji Calciomercato Inter, riserve sciolte su Akanji e messaggio al Manchester City. Ultime Mercato Inter, Pedullà conferma i contatti per Muharemovic: la cifra richiesta dal Sassuolo non fa paura. Ecco il motivo Mercato Inter, altro intrigo con la Roma? Non solo Koné, i nerazzurri puntano su un altro giocatore giallorosso: i dettagli Mercato Inter, Chivu si tiene stretto Bastoni ma lascia aperto uno spiraglio. E il Barcellona. Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Settore Giovanile Inter, weekend amaro contro gli altri nerazzurri della Lombardia: perde Solivellas, pareggia Dellafiore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram a Sky Sport: «Ho avuto un calo! Il 9 dell’Inter non può non segnare per tre mesi»

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Thuram a Sky: Il numero 9 dell'Inter non può restare due mesi senza gol. Spero di non avere più caliAutore di una grande prestazione a San Siro con due assist e un gol, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram parla così ai microfoni di Sky Sport dopo il 5-2 alla Roma: Abbiamo fatto tante vittorie che ... msn.com

Inter-Roma, Gasperini: "Follia pensare di buttare per aria il gruppo" #SkySport #SkySerieA x.com

L’attesa per Napoli-Milan è agli sgoccioli e da Milanello arrivano indicazioni chiare sulle scelte di Massimiliano Allegri. Secondo Sky Sport, il tecnico rossonero prepara una mossa a sorpresa. Il modulo resta il 3-5-2, ma cambia l’attacco: “Füllkrug e Nkunku dal facebook