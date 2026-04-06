Il film segue le vicende di una giovane donna impegnata in un percorso di lotta contro le dipendenze. La protagonista viene mostrata mentre si occupa di pulire i bicchieri abbandonati in un pub di Londra, poco prima che il locale chiuda i battenti. Viene poi accompagnata fuori di peso da un buttafuori, segnando l'inizio di una narrazione che approfondisce le difficoltà di una vita segnata dalla dipendenza.

Conosciamo la giovane protagonista Rona mentre svuota i bicchieri abbandonati dai clienti di un pub londinese che sta chiudendo, prima di essere portata fuori di peso dal buttafuori. Quello che segue nelle quasi due ore di The Outrun – Nelle isole estreme non è una storia di caduta e redenzione nel senso classico del termine, perché la regista Nora Fingscheidt si rifiuta di offrirla a lei e al pubblico. Toccare e fondo e il risalire infatti coesistono, si sovrappongono e si contraddicono, con una struttura temporale che salta avanti e indietro nel tempo, tra la metropoli della dipendenza e la quiete tagliente delle isole Orcadi, dove Rona è tornata in famiglia per cercare di disintossicarsi e affrontare una volta per tutte quei demoni che continuano ad assalirla. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - The Outrun: un intenso dramma sulle dipendenze con Saoirse Ronan – Recensione

È "Three Incestuous Sisters" il nuovo film di Alice Rohrwacher con tante stelle: Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O'ConnorUn cast di stelle di Hollywood per il film forse più ambizioso della regista italiana.

Jessie Buckley, Dakota Johnson e Saoirse Ronan saranno Three Incestuous Sisters per Alice RohrwacherLa regista italiana potrà contare su un cast davvero stellare per portare sul grande schermo la graphic novel di Audrey Niffenegger.