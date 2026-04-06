The Drama è un film che piacerà molto a chi ama le commedie di Yasmina Reza. Proprio come nelle pièce teatrali e nei romanzi della scrittrice francese, anche il nuovo film di Kristoffer Borgli ruota attorno all’ambiguità che si addensa tra quello che è difficile considerare un equivoco, un dilemma etico, una paranoia collettiva, una prova d’amore, una vendetta di classe travestita da giudizio morale. Borgli, che dopo Sick of Myself e Dream Scenario si conferma abilissimo nel trattare il disagio come forma di intrattenimento, torna a muoversi in quella zona ambigua in cui la satira si macchia di crudeltà. Proverò a non fare spoiler, anche se è difficile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - The Drama, quando l’ossessione per la perfezione millennial va in mille pezzi

’Vittorio... e il suo compleanno’. Quando la borghesia va in pezziDa stasera fino a sabato, alle 21, al palazzo Mazzolani di Faenza, va in scena ’Vittorio.

Crepet: “Stop all’ossessione della perfezione. I bambini devono essere confusi e agitati. Vogliamo solo figli con QI sopra 100?”Lo psichiatra Paolo Crepet ha rilasciato un’intervista alla trasmissione “Lo Specchio” della RSI, la televisione svizzera.

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"Cosa succede se l’amata partner rivela particolari del passato imbarazzanti E se l’amata sta diventando tua moglie The Drama del norvegese Kristoffer Borgli, suo quarto film, si muove attorno al dubbio se credere o no alla donna della tua vita, dopo una s facebook