Terremoto | Rocca reazione a dramma Aquila ci insegno’ che ci si puo’ rialzare

In occasione del 17° anniversario del terremoto che colpì L’Aquila il 6 aprile 2009, il presidente della Regione Lazio ha pubblicato una nota in cui ricorda quel tragico evento e la reazione della comunità. La giornata è stata segnata da momenti di riflessione e commemorazione, con impegni per la ricostruzione e il supporto alle vittime. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a iniziative specifiche o dichiarazioni ulteriori.

In occasione del diciassettesimo anniversario del terremoto che colpì L’Aquila il 6 aprile 2009, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha rilasciato una nota in cui esprime il suo profondo ricordo di quel tragico evento. “Per chi ha vissuto in prima persona un dramma come il terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila, l’eco di quell’evento non potrà mai affievolirsi”. Rocca ricorda le ore immediatamente successive alla scossa delle 3:32, quando i soccorsi si attivarono rapidamente da tutto il Paese, dando vita a un’infaticabile opera di assistenza alla popolazione, un impegno che sarebbe durato settimane. Il Ricordo di un Evento Drammatico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Terremoto: Rocca, reazione a dramma Aquila ci insegno’ che ci si puo’ rialzare Milan, Di Gennaro: “Come ci si può vergognare di Como? Come ci si può vergognare di Allegri?”A questo punto della stagione, il Milan ha 15 punti in più rispetto alla passata stagione. "Malinin disperato? Io ci sono passata: è sapersi rialzare a renderti campione"Ha “vinto” due medaglie accompagnando sia gli azzurri nel event come consutecnica delle Fiamme Azzurre, sia il giapponese Yuma Kagiyama come coach. Si parla di: 17° Anniversario del sisma dell’Aquila, Rocca: La reazione a quel dramma ci insegnò che ci si può rialzare. Terremoto: Rocca, reazione a dramma Aquila ci insegnò che ci si può rialzarePer chi ha vissuto in prima persona un dramma come il terremoto del 6 aprile 2009 a L'Aquila, l'eco di quell'evento non potrà mai ... agenzianova.com Anniversario sisma: Rocca, reazione ci insegnò che ci si può rialzare(ANSA) - ROMA, 06 APR - Per chi ha vissuto in prima persona un dramma come il terremoto del 6 aprile 2009 a L'Aquila, l'eco di quell'evento non potrà mai affievolirsi. Così il presidente della Regio ... msn.com