Nella notte tra lunedì e martedì si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3 nella provincia di Pisa, con epicentro a Castelnuovo Valdicecina. L’evento sismico si è verificato alle 4:14 e rappresenta il terzo terremoto avvenuto in Toscana negli ultimi giorni. Nessuna conseguenza grave è stata segnalata finora.

Castelnuovo Valdicecina (Pisa), 6 aprile 2026 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata intorno alle 4,14 di questa notte, lunedì 4 aprile. L’epicentro del sisma è stato individuato a circa 4 chilometri a Est di Castelnuovo Valdicecina, in provincia di Pisa, ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita chiaramente in tutto il territorio, anche se al momento non si registrano danni. An employee at the Indonesian Meteorology and Geophysics' office in Jakarta points to a computer monitor showing a graph of the 8.7 magnitude earthquake off the main island of Sumatra March 29, 2005. A massive earthquake killed dozens of people and destroyed hundreds of homes in the main town of Indonesia's Nias island on Monday evening, a local government official an Indonesian television station. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terremoto in provincia di Pisa oggi, scossa di magnitudo 3. E’ la terza in Toscana in pochi giorni

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Alle ore 3:32 del 6 aprile 2009 una scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 6,3 colpì L'Aquila, provocando 309 morti, circa 1.600 feriti di cui 200 gravissimi e circa 65.000 sfollati. Decine di persone vennero estratte vive dalle macerie, anche dopo molt facebook

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