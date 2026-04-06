Secondo fonti interne a Ducati, le tensioni tra i team VR46 e Gresini sono paragonate a litigi tra bambini. La situazione riguarda la gestione dei team satelliti e ha attirato l’attenzione all’interno del mondo delle corse. Le dinamiche tra le due squadre sono al centro di discussioni, con riferimenti a comportamenti immaturi e contrasti frequenti. La questione si inserisce in un quadro più ampio di relazioni complicate nel paddock.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ducati sta affrontando sfide significative nella gestione delle sue due squadre satellite, VR46 e Gresini. Le tensioni tra i due team sono in continua crescita, complicando ulteriormente la situazione per la casa motociclistica bolognese. Un esempio emblematico di questa rivalità è la decisione di VR46 di ingaggiare Fermin Aldeguer per la stagione 2027, prelevandolo dalla squadra Gresini. Questo movimento ha reso le relazioni già tese tra i due team ancora più intricate, causando disagio e malcontento. Nadia... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tensioni tra VR46 e Gresini paragonate a litigi tra bambini, dice insider Ducati.

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Scintille tra Ducati e Gresini: cosa sta succedendo, il ruolo di VR46 e perché c'entra AldeguerTra Ducati e Gresini si è aperta una diatriba che nasce con Aldeguer e il suo futuro, con il team VR46 che è parte in causa di queste ruggini ... sport.virgilio.it

Uccio Salucci elogia Fermin Aldeguer mentre si intensificano le voci su VR46 nel 2027.Nonostante il suo contratto con Ducati prevedesse una moto factory per il 2026, ciò non si è concretizzato. Tuttavia, nel 2027 tutti i piloti Ducati avranno a disposizione delle moto ufficiali, e il ... napolipiu.com

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