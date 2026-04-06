Telecamere per controllare i dipendenti multa di 2.200 euro e denuncia per il titolare di una sala slot

Un titolare di una sala slot nel comune di Campiglia Marittima è stato multato di 2.200 euro e denunciato alla Procura. La sanzione è stata comminata dopo l’installazione di telecamere per il controllo dei dipendenti, operazione che ha portato alla contestazione di irregolarità nelle modalità di sorveglianza e gestione delle apparecchiature. La vicenda riguarda un’attività nel settore delle sale giochi e delle scommesse.

Le irregolarità, rilevate nel territorio comunale di Campiglia Marittima, sono emerse a seguito di un controllo del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri Il socio accomandatario di un'impresa attiva sul territorio comunale di Campiglia Marittima nel settore delle sale giochi "slot machine" e scommesse è stato deferito alla Procura e sanzionato con un'ammenda di 2.200 euro. Il tutto è scattato a seguito di alcuni controlli dei carabinierie negli esercizi pubblici, volti a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori. Non solo, stando a quanto rilevato dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel corso del controllo è emerso... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Minorenne al lavoro in una sala slot: scattano multa da 7mila euro e chiusuraControlli serrati e sanzioni a Castelletto Ticino, dove una sala slot Vlt è stata chiusa temporaneamente dopo un’ispezione della polizia di Stato.

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Le telecamere hanno catturato il momento commovente mentre Re Carlo entrava in chiesa la domenica di Pasqua facebook

Conte attacca gli Stati Uniti davanti alle telecamere, ma poi si concede incontri riservati a tavola con emissari trumpiani. Evidentemente, quando c’è da scegliere, il richiamo del ristorante pesa più delle aule parlamentari. Quanto alla segretaria Elly Schlein, res x.com