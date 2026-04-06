Telecamere per controllare i dipendenti multa di 2.200 euro e denuncia per il titolare di una sala slot

Da livornotoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un titolare di una sala slot nel comune di Campiglia Marittima è stato multato di 2.200 euro e denunciato alla Procura. La sanzione è stata comminata dopo l’installazione di telecamere per il controllo dei dipendenti, operazione che ha portato alla contestazione di irregolarità nelle modalità di sorveglianza e gestione delle apparecchiature. La vicenda riguarda un’attività nel settore delle sale giochi e delle scommesse.

Le irregolarità, rilevate nel territorio comunale di Campiglia Marittima, sono emerse a seguito di un controllo del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri Il socio accomandatario di un'impresa attiva sul territorio comunale di Campiglia Marittima nel settore delle sale giochi "slot machine" e scommesse è stato deferito alla Procura e sanzionato con un'ammenda di 2.200 euro. Il tutto è scattato a seguito di alcuni controlli dei carabinierie negli esercizi pubblici, volti a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori. Non solo, stando a quanto rilevato dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel corso del controllo è emerso... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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