Team Ohio vince per un soffio | Milano crolla nel finale a Varese

Il Team Ohio si è aggiudicato il torneo Giovani Leggende a Varese, battendo l’EA7 Armani Milano con il punteggio di 88-87. La partita si è disputata alla Itelyum Arena e si è conclusa con la vittoria del team ospite nel finale, dopo un incontro molto combattuto. La sfida è rimasta in equilibrio fino all’ultimo istante, portando a un risultato di misura.

Il Team Ohio ha conquistato il titolo del torneo Giovani Leggende a Varese, superando l’EA7 Armani Milano per 88 a 87 in una finale disputata alla Itelyum Arena. L’evento, che omaggia la memoria di Sandro Galleani, si inserisce nella tradizione di competizioni come quelle dedicate a Rizzi e Barillà. L’incontro è stato caratterizzato da un forte squilibrio iniziale, con gli statunitensi che hanno mantenuto il controllo per circa 25 minuti, arrivando a vantaggi di 20 punti. La selezione coordinata dal Columbus Basketball Club ha poi subito la rimonta dei lombardi, che hanno reagito grazie all’impiego di Dozio per neutralizzare Filia, giocatore chiave per le manovre offensive americane nonostante le imprecisioni al tiro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Team Ohio vince per un soffio: Milano crolla nel finale a Varese NBA All Star Game 2026, il Team Vince batte il Team Melo nella finale delle Rising StarsPrima notte di ‘spettacolo’ in NBA con l’All Star Game 2026 in svolgimento all’Intuit Dome di Los Angeles casa dei Clippers: facciamo quindi un breve... Highlights Udine - Milano 86-83: rimonta storica, l'Olimpia crolla ancora nel finale!Serata storica per Udine, che vince 86-83 con Milano grazie alle giocate da applausi di Christon (25 punti) e Alibegovic (16 punti). Argomenti più discussi: Festa americana a Varese: il Team Ohio vince il Giovani Leggende; Il Team Ohio torna al Giovani Leggende: grande basket giovanile a Varese nelle vacanze pasquali; Giovani Leggende: finalissima Olimpia Milano – Team Ohio. Gallarate la migliore tra le varesotte; Garbosi, Under 13: Legnano avanti. Festa americana a Varese: il Team Ohio vince il Giovani LeggendeI giovani USA superano di un sol punto Milano (88-87) dopo aver dominato la prima parte di gara. L'Olimpia fallisce il libero del supplementare. Buon contorno di pubblico a Masnago ... varesenews.it Il Team Ohio vince il torneo Giovani Leggende Varese battendo Armani Milano. facebook