Tè bollente addosso a bimbo di 5 anni | volo d’urgenza a Parma

Un bambino di cinque anni è stato trasportato in ospedale a Parma dopo essersi versato del tè caldo sul corpo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato il ragazzo in codice rosso all’ospedale Maggiore. Le condizioni del bambino non sono state rese pubbliche.

Un bambino di 5 anni è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma dopo essersi versato addosso del tè bollente nel pomeriggio di oggi a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. L’incidente domestico è avvenuto in via Trentina, dove l’allarme è scattato intorno alle 16.30. I parenti del piccolo hanno contattato immediatamente il numero 118 per richiedere soccorsi immediati. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Croce Rossa di Fabbrico per prestare le prime cure. A causa della natura delle lesioni, è stato necessario l’impiego dell’elisoccorso per il trasferimento rapido verso la struttura ospedaliera parmense. La gestione dell’emergenza e lo stato di salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tè bollente addosso a bimbo di 5 anni: volo d’urgenza a Parma Volo salvavita per un bimbo di due anni, trasferito d'urgenza da Palermo a MilanoSi è concluso intorno alle 16,15 di oggi (4 aprile) il trasporto sanitario d'urgenza di un bambino di due anni che, a causa di una grave patologia,... Corsa contro il tempo per salvare un bimbo di due anni: il volo d'urgenza atterra a LinateUn jet del 31esimo Stormo è atterrato nel pomeriggio a Linate per trasferire d'urgenza un bimbo di due anni: ora è affidato alle cure degli...