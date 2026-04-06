Taliari ha sbagliato questo gol in Gremio-Remo

Durante la partita tra Gremio e Remo, terminata 0-0, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Nell’occasione, l’attaccante della squadra ospite ha avuto una possibilità favorevole di segnare, ma ha sbagliato il tiro. La partita si è conclusa senza reti, malgrado questa opportunità di Gabriel Taliari. La partita era valida per la decima giornata del campionato brasiliano.