Taliari ha sbagliato questo gol in Gremio-Remo
Durante la partita tra Gremio e Remo, terminata 0-0, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Nell’occasione, l’attaccante della squadra ospite ha avuto una possibilità favorevole di segnare, ma ha sbagliato il tiro. La partita si è conclusa senza reti, malgrado questa opportunità di Gabriel Taliari. La partita era valida per la decima giornata del campionato brasiliano.
Gremio-Remo, partita della decima giornata del campionato brasiliano, termina 0-0. Un risultato piuttosto incredibile considerando questa occasione capitata all'attaccante degli ospiti Gabriel Taliari, una chance da 0.81xG. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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