Studente forniva istruzioni sui social per costruire esplosivi
Un giovane studente è stato arrestato a seguito di un’operazione della Digos dell’Aquila, che ha scoperto un profilo Instagram con oltre 200.000 follower. Sul profilo, l’individuo forniva istruzioni su come costruire esplosivi e armi. La piattaforma social era utilizzata per diffondere contenuti di questo tipo, attirando un vasto pubblico tra gli utenti. L’indagine ha portato al fermo dell’interessato, ritenuto responsabile di aver condiviso materiale pericoloso.
Un profilo Instagram con oltre 200mila follower usato per diffondere istruzioni su armi ed esplosivi è al centro dell’operazione della Digos dell’Aquila che ha portato all’arresto di uno studente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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