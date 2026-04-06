Studente forniva istruzioni sui social per costruire esplosivi

Un giovane studente è stato arrestato a seguito di un’operazione della Digos dell’Aquila, che ha scoperto un profilo Instagram con oltre 200.000 follower. Sul profilo, l’individuo forniva istruzioni su come costruire esplosivi e armi. La piattaforma social era utilizzata per diffondere contenuti di questo tipo, attirando un vasto pubblico tra gli utenti. L’indagine ha portato al fermo dell’interessato, ritenuto responsabile di aver condiviso materiale pericoloso.