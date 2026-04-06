Strage stradale a Pasqua | 27 morti tra cui un bimbo e un sedicenne

Durante il weekend di Pasqua, tra venerdì 3 e domenica 5 aprile, sono state registrate 27 vittime in diversi incidenti stradali che si sono verificati in varie zone del paese. Tra le persone decedute ci sono un bambino e un ragazzo di sedici anni. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause di questi incidenti, che hanno coinvolto più veicoli e hanno causato numerosi feriti.

Ventisette persone hanno perso la vita tra venerdì 3 e domenica 5 aprile durante le festività pasquali, in una serie di sinistri distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il bilancio, ancora considerato parziale poiché i dati vengono attualmente raccolti dagli analisti dell'Osservatorio Sapidata-Asaps, delinea una situazione estremamente preoccupante per la sicurezza stradale italiana. Tra le vittime si contano 11 motociclisti, 10 automobilisti, tre pedoni e due ciclisti, sebbene per uno di . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strage stradale a Pasqua: 27 morti, tra cui un bimbo e un sedicenne Strage sulle strade italiane a Pasqua: 26 morti in tre giorni, tra le vittime un bimbo di 8 anniSono già 26 le vittime di incidenti stradali in Italia nel weekend di Pasqua, da venerdì 3 a domenica 5 aprile , secondo l’Osservatorio... Strage in un liceo canadese, una donna spara e poi si uccide: 9 morti e 27 feriti, di cui due gravi. Il premier Carney: «Sono devastato»È di 9 morti e 27 feriti, di cui 2 in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, nella... Temi più discussi: Schianto fra due auto nella Capitale: muoiono un 16enne e una donna di origini abruzzesi, ferite le due figlie; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Incidente in autostrada nel giorno di Pasqua: sei feriti, tra cui due bambini; Incidente nel giorno di Pasqua, muore il centauro Jonathan Faraoni. Cinque i feriti. Strage di Pasqua nel Mediterraneo, un barcone si ribalta dopo 15 ore: 32 salvati a Lampedusa e fino a 80 dispersiBarcone partito dalla Libia si capovolge nel Mediterraneo centrale: 32 superstiti a Lampedusa, due corpi recuperati e decine di dispersi ... affaritaliani.it Incidenti a Pasqua e Pasquetta, bilancio tragico: già 26 morti sulle strade italiane. L’ultimo a SolaroloIncidenti in serie sulle strade italiane nel fine settimana di Pasqua. Tra le vittime anche un bimbo di 8 anni che viaggiava in moto con il padre ... virgilio.it EVENTO PATROCINATO: "INCIDENTISTICA STRADALE PROVINCIA DI LATINA. UNA STRAGE CONTINUA: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE FUTURE" - LATINA 10 APRILE 2026 facebook