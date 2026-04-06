La Regione Siciliana ha deciso di avviare un procedimento per annullare in autotutela il permesso precedentemente concesso a un progetto turistico tra Macari e Castelluzzo. La decisione si basa su questioni legate alla tutela ambientale e mira a riconsiderare l’autorizzazione già rilasciata. L’iter si inserisce in un percorso di revisione delle autorizzazioni per interventi di carattere turistico nella zona.

La Regione Siciliana ha avviato l’iter per annullare in autotutela il precedente via libera al progetto turistico situato tra Macari e Castelluzzo. Il provvedimento interviene a seguito dell’emergere di criticità ambientali che rendono necessario un nuovo esame tecnico dei documenti. L’operazione amministrativa segna un cambio di rotta netto rispetto alle decisioni precedenti. La mossa della pubblica amministrazione regionale non è ancora definitiva, ma l’apertura del procedimento di annullamento rappresenta un passaggio chiave per bloccare l’attuale iter. Cristina Ciminnisi, deputata regionale del Movimento 5 Stelle trapanese, ha accolto con favore questo risultato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop al resort tra Macari e Castelluzzo: Regione frena per l’ambiente

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