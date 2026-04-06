Sting ha annunciato che non lascerà alcuna eredità ai suoi sei figli, sottolineando che non intende trasmettere loro un patrimonio. Ha spiegato che desidera che i figli si affrottino alle sfide della vita senza affidarsi a ricchezze accumulate, credendo che l’ambizione e il merito siano gli strumenti più importanti per il successo. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Sting ha ribadito la sua ferma decisione di non lasciare alcun patrimonio ai figli, preferendo che ognuno di loro trovi la propria realizzazione professionale senza l’appoggio di una fortuna familiare. Il musicista settantaquattrenne ha espresso queste posizioni durante un intervento radiofonico svoltosi giovedì 19 febbraio. L’artista, che continua a generare guadagni milionari ogni mese tramite le royalties, ha chiarito che il suo impegno verso i figli si è concentrato sulla formazione. Ha garantito loro un percorso educativo di qualità e i beni primari, come l’abbigliamento, ma ha imposto l’obbligo di lavorare per sostenersi. Questa filosofia di vita nasce da una solida etica del lavoro maturata in decenni di attività, partendo dall’esperienza con i Police fino alla carriera da solista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sting e l’eredità zero per i 6 figli: “L’ambizione non si compra

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