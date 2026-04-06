Elia Del Grande, cinquantenne, non è tornato dal permesso pasquale e si sono nuovamente perse le sue tracce. È alla seconda fuga in meno di sei mesi, riaccendendo un caso giudiziario e personale che risale a circa trent’anni fa. La sua sparizione ha riaperto un capitolo difficile, coinvolgendo questioni legali e familiari ancora irrisolte. La vicenda si inserisce in un quadro di inchieste e interrogativi ancora aperti.

Non è rientrato dal permesso pasquale e di lui, ancora una volta, si sono perse le tracce. Elia Del Grande, oggi cinquantenne, è di nuovo in fuga: una seconda evasione in meno di sei mesi che riapre una vicenda giudiziaria e umana tra le più inquietanti degli ultimi decenni. L’uomo si trovava nella casa-lavoro di Alba, dove stava scontando una misura di sicurezza, ma domenica 5 aprile non ha fatto ritorno. È l’ennesima scomparsa che rimette in moto la macchina delle ricerche e solleva interrogativi sulla gestione di soggetti considerati ancora socialmente pericolosi. Alle spalle di Del Grande c’è una storia che risale al 1998 e che ha segnato profondamente il territorio del Varesotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sterminò la famiglia, evade ancora: Del Grande sparisce nel vuoto e riapre un incubo lungo trent’anni

Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in fuga.

Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso di nuovo(Adnkronos) – Elia Del Grande, l'autore della 'strage dei fornai', è evaso di nuovo.

Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso di nuovoRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it

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