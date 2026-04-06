Durante il fine settimana di Pasqua, un noto personaggio pubblico ha trascorso alcuni giorni a Madrid, lontano dagli impegni televisivi. Ha pubblicato sui social media diverse foto e video che mostrano momenti del suo soggiorno nella capitale spagnola, tra visite a luoghi d’arte, musica e incontri con amici. La presenza in città è stata documentata attraverso i post condivisi online, senza ulteriori dettagli sulla sua permanenza.

Qualche giorno di pausa lontano dagli impegni televisivi ma non dagli occhi del pubblico. Stefano De Martino ha scelto Madrid per il weekend di Pasqua, condividendo sui social alcuni momenti del soggiorno nella capitale spagnola. Tra musei, concerti e scorci cittadini, il conduttore Rai ha mostrato un lato più riservato, fatto di un particolare interesse per l’arte. Le immagini pubblicate su Instagram raccontano infatti un itinerario culturale, tra opere e sale espositive, accompagnato da brevi video e fotografie. Un racconto visivo che si inserisce in una fase professionale particolarmente intensa per il 36enne, reduce dai risultati positivi alla conduzione di Affari Tuoi e la preparazione del prossimo Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino, Pasqua a Madrid tra arte, musica e compagnia

Stefano De Martino a Madrid: il mistero della donna al suo fiancoStefano De Martino ha scelto Madrid come destinazione per le vacanze di Pasqua, allontanandosi dai ritmi televisivi.

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