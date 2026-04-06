Stadio Comunale | la Virtus Sanremo esige garanzie per il futuro

Il presidente della Sanremese ha annunciato l’avvio di interventi di manutenzione nello stadio Comunale di Sanremo. La squadra chiede garanzie per il futuro dell’impianto, che ospita le proprie partite. I lavori riguardano diverse aree dello stadio e sono stati comunicati ufficialmente nelle scorse ore. La richiesta di sicurezza e miglioramenti si inserisce nel contesto delle attività del club per garantire continuità e stabilità.

Alessandro Masu, presidente della Sanremese, ha dato il via a una serie di lavori di manutenzione all’interno dello stadio Comunale di Sanremo. L’iniziativa, pur accolta con favore, ha spinto la dirigenza della Virtus Sanremo a sollevare questioni cruciali sulla futura gestione dell’impianto. L’intervento tecnico sta procedendo per migliorare lo stato della struttura, un asset che la città considera di fondamentale importanza. La Virtus riconosce in questi passi un segnale positivo, poiché contribuiscono concretamente a valorizzare l’impianto sportivo locale. La sfida della gestione e i criteri per le concessioni. La dirigenza della Virtus Sanremo sposta però l’asse del discorso verso i prossimi bandi di concessione, definendoli il fulcro per l’amministrazione di questo bene pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stadio Comunale: la Virtus Sanremo esige garanzie per il futuro Leggi anche: Roma, rivoluzione Under 20: spesi 200 milioni per il futuro, ma Gasperini esige il presente Allegri-Milan: Patto per il Futuro tra Garanzie e Sogni VlahovicIl tecnico chiede poteri da manager per restare: nel mirino un grande colpo in attacco e rinforzi d'esperienza. Temi più discussi: Lavori al Comunale di Sanremo: arriva la nota della Virtus Sanremese; Union Brescia-Virtus Verona, la sfida live con Diretta Stadio; ASL Brindisi e Virtus Francavilla insieme per la solidarietà: donazioni e raccolta sangue allo stadio; Virtus Francavilla e Asl per la solidarietà: donati pc al Trasfusionale e a Ematologia. Serie B, Virtus Entella – Reggiana: segui la diretta | LIVECHIAVARI – Alle 19.30, la Reggiana affronta la Virtus Entella sul terreno dello stadio comunale Enrico Sannazzari. Collegati a questa pagina, a partire dalle 19.15, per conoscere le formazioni ufficia ... reggionline.com MANTOVA(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Castellini, Bani; Trimboli, Wieser; Galuppini, Mancuso, Fiori; Bonfanti Allenatore: Nicola Antonio Calabro14:46Serie B 2025/2026, 3a giornata. Cronaca minuto per minuto di Virtus Entella-Mantova: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Stadio comunale, la Virtus Sanremese replica a Masu: “Servono garanzie solide per il futuro della gestione” Dal club matuziano apprezzamento per i lavori in corso, ma focus su bandi, trasparenza e sostenibilità a lungo termine facebook