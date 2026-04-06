A Genova, tra l’1 e il 2 aprile, due giovani di 19 anni sono finiti in carcere dopo aver aggredito un ragazzo di 21 anni. Durante l’episodio, sono stati trovati uno spray, un coltello e alcuni oggetti che hanno reso ancora più violenta la situazione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità, che si domanda cosa abbia potuto spingere a un gesto così grave.

Due diciannovenni restano in cella a Genova dopo l’aggressione a un ventunenne avvenuta tra l’1 e il 2 aprile. Il giudice Marco Malerba ha confermato la custodia cautelare per i due giovani, accusati di tentato omicidio. L’episodio è scattato davanti a una discoteca situata nel cuore della città. La vittima è stata prima immobilizzata con l’uso di spray urticante, per poi essere colpita da un fendente alla schiena. Dalla rapina al sangue: la dinamica del centro. L’escalation violenta affonda le radici in un reato avvenuto all’interno del locale. Un amico del ventunenne ha subito il furto della collanina, gesto che ha innescato la lite degenerata nell’attacco fisico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spray, coltello e carcere: l’orrore a Genova per una collanina

Spray al peperoncino per rubare una collanina in discotecaIeri notte, poco dopo le 2, intervento delle volanti della polizia all'interno della discoteca Tenax di Via Pratese.

Genova, 20enne accoltellato dopo lite per il furto di una collanina d’oroSarebbe stata una lite per il furto con strappo di una collanina d’oro l’episodio alla base dell’accoltellamento, avvenuto nel cuore del centro di...

Temi più discussi: Coltelli vietati, cosa non possono fare escursionisti e cacciatori? Il testo del decreto sicurezza; Aggrediscono una donna nella stazione dei treni, poi la violentano in un edificio abbandonato: in carcere un marocchino, caccia all'amico; Tentò di uccidere a coltellate il collega dopo un rimprovero: tre anni di carcere -; Ragazzo di 21 anni accoltellato in centro, lunedì la convalida del fermo dei due 19enni accusati di tentato omicidio.

Accoltellamento fuori dalla discoteca, convalidato l’arresto dei due 19enni: restano in carcereDisposta la custodia cautelare per i due giovani accusati di tentato omicidio e rapina aggravata: avrebbero prima spruzzato spray urticante e poi colpito alla schiena un 21enne, dopo una lite scaturit ... lavocedigenova.it

Stalker aggredisce i poliziotti con coltello e spray urticante: 30enne arrestato. Aveva con sé uno storditore elettricoMOGLIANO - Coltello da cucina, storditore elettrico e spray urticante al peperoncino. Ha puntato contro i poliziotti della Squadra mobile e delle Volanti tutte le armi che aveva in casa, ... ilgazzettino.it

Lite al centro commerciale: usato spray al peperoncino. Botte tra minori per una ragazza x.com

Lite per gelosia degenera nel pomeriggio: uno studente spruzza lo spray, poi viene rintracciato al cinema. Indagini in corso facebook