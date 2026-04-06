Quaranta studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Jucci parteciperanno a un soggiorno didattico a Piediluco dal 27 marzo al primo aprile. Durante la permanenza, prenderanno parte ad attività che combinano sport e sviluppo personale. La scuola ha organizzato questa esperienza con l’obiettivo di promuovere il benessere attraverso l’attività fisica e favorire l’apprendimento in un contesto diverso dall’aula.

Quaranta studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Jucci si trasferiranno a Piediluco dal 27 marzo al primo aprile per partecipare a un programma di soggiorno didattico che intreccia attività fisica e crescita personale. L’iniziativa, che vede l’istituto protagonista per il quarto anno consecutivo nell’ottenimento di fondi per la formazione, nasce da una sinergia con l’AICF Età. Il coordinamento operativo è affidato a Settimio Perelli, che guida l’associazione sport Montani 5 Confini, ente capofila del progetto. Un ecosistema tra disciplina fisica e consapevolezza emotiva. Il programma previsto a Piediluco, località scelta per il terzo anno consecutivo, non si limita alla semplice istruzione accademica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sport e mente: 40 studenti del Jucci sbarcano a Piediluco

40 studenti al Jucci: sport, danza e gestione conflitti a PiedilucoQuaranta studenti dell’Istituto Carlo Jucci si preparano a partire dal 27 marzo per un’esperienza formativa a Piediluco, finanziata dal Fondo Sociale...

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