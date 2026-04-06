Spezia crollo totale nel derby | 3 gol subiti e tre espulsi

Lo Spezia ha perso 3-1 nel derby contro la Carrarese lunedì 6 aprile 2026. La squadra ha subito tre gol e ha visto tre giocatori espulsi durante la partita. Con questa sconfitta, lo Spezia si trova in ultima posizione in classifica a sei giornate dalla conclusione del campionato. La partita si è svolta in un clima teso, con numerosi episodi disciplinari.

Lo Spezia ha subito una sconfitta per 3-1 nel derby contro la Carrarese lunedì 6 aprile 2026, precipitando all’ultima posizione della classifica a sei giornate dalla fine del campionato. Il risultato di questa sfida, giocata in un clima di forte tensione, relega gli aquilotti nell’ultima casella del tabellone. Nonostante il distacco dalla quota salvezza sia di soli 4 punti, l’impatto psicologico di questo scontro è devastante per la squadra di Luca D’Angelo. L’incontro è stato segnato da un collasso emotivo totale, culminato con ben tre espulsioni nei minuti finali. Il gruppo ha mostrato una fragilità mentale che ha trasformato un derby in un’occasione di resa, mettendo a rischio anche l’imminente confronto contro il Mantova. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, crollo totale nel derby: 3 gol subiti e tre espulsi Tris della Carrarese in un derby infuocato: 3-1 allo Spezia e finale con quattro espulsiCARRARA – La sfida tra Carrarese e Spezia si conclude con una netta affermazione per 3-1 a favore della formazione toscana. Sampdoria-Spezia 1-0: Ricci all'ultimo respiro nel derby, tre punti pesantissimiMatch nervoso con un'espulsione per parte e poche occasioni da rete, al 90esimo il goal da tre punti del centrocampista: balzo in classifica e zona...