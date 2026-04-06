Spezia al collasso | D’Angelo si assume le colpe resta l’ultimo sogno

Dopo la sconfitta a Carrara, l’allenatore dello Spezia ha dichiarato di assumersi tutte le responsabilità per il momento difficile della squadra. Nonostante la situazione complicata, ci sono ancora cinque partite a disposizione per tentare un recupero. La squadra si trova in una fase critica, ma il tecnico ha ribadito il suo impegno e la volontà di continuare a lottare fino all’ultimo.

Luca D’Angelo si assume la piena responsabilità del momento drammatico dello Spezia dopo il pesante stop subito a Carrara, nonostante rimangano cinque occasioni per tentare un recupero miracoloso. La sconfitta contro la Carrarese ha lasciato ferite profonde in una squadra che, dopo trentatré giornate trascorse nella zona retrocessione, vede il proprio futuro appannato. Il tecnico ha scelto di non sottrarsi al giudizio, dichiarandosi il primo responsabile di una situazione che appare ormai compromessa per i bianchi. L’allenatore ha ricordato come l’inizio della sua esperienza non sia stato positivo per le prime 7-8 partite, portando la dirigenza a optare per un cambio di guida. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia al collasso: D’Angelo si assume le colpe, resta l’ultimo sogno Le “colpe” secondo Meloni per la sconfitta al referendum: Gratteri, Iran, Trump. Si arena il premieratoLa premier dice "rispettiamo il voto" ma pensa "la magistratura ha costruito un partito". Leggi anche: Spezia, salta Donadoni: in panchina torna D'Angelo Argomenti più discussi: Caos nel carcere della Spezia, detenuti in rivolta per il lavoro distruggono la palestra e feriscono un agente; Rivolta in carcere. Telefoni sradicati, vetrate in frantumi e palestra distrutta; Pomeriggio di follia in carcere alla Spezia, il sindacato Uilfp: Sistema fuori controllo; Caos in carcere, devastate sala telefoni e palestra. Uilfp: Agente seriamente ferito a un occhio. D’Angelo ritorna a Follo: pranzo e poi allenamento con lo SpeziaL’allenatore siede a tavola con la squadra. Poi tutti in campo per preparare il derby di Carrara del 6 aprile ... ilsecoloxix.it Ultimo fischio sulla 33ª giornata! La Carrarese supera lo Spezia 3-1 e continua la sua corsa verso i playoff #SerieBKT #LaBChannel facebook Spezia, ripartenza D’Angelo: “Ci vorrebbe subito un blitz” x.com