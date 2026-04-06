Spara in casa dopo 30 anni di terrore | domiciliari a Modena

Un uomo di 57 anni è stato collocato agli arresti domiciliari a Castelvetro di Modena dopo essere stato fermato con l'accusa di aver sparato all’interno della sua abitazione a Casal di Principe. L’episodio, avvenuto dopo un lungo periodo di minacce e tensioni, ha portato le forze dell’ordine a intervenire e a disporre la misura cautelare. L’indagato si trova ora sotto controllo presso la propria abitazione.

Patrizio Bianco, 57 anni, è stato trasferito in arresti domiciliari a Castelvetro di Modena dopo l’arresto per aver sparato in casa a Casal di Principe. La decisione segue una lite con la moglie, segnata da trent’anni di violenze domestiche. L’intervento del Gip del Tribunale di Aversa Napoli Nord, Ilaria Giuliano, ha dato esito positivo alla richiesta dell’avvocato Fabio Ucciero. Il provvedimento sostituisce la detenzione in carcere con il domicilio vigilato, nonostante l’opposizione manifestata dal Pubblico Ministero José Criscuolo. La distanza fisica tra l’uomo e la donna, che ora si attesta su circa 600 chilometri, è stata considerata sufficiente dalla magistratura per garantire le misure cautelari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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#6APRILE 1941 INVASIONE DELLA #JUGOSLAVIA "Nei rastrellamenti si spara a casaccio, al minimo sospetto.Ognuno sfoga i propri istinti bestiali. Il 30/6 abbiamo fatto una gran quantità di morti e di prigionieri prima di mettere a ferro e fuoco tutto" #GinoGh x.com