Nelle ultime ore, l’impianto di South Pars situato ad Asaluyeh, sul Golfo Persico, è stato preso di mira in un attacco che rischia di compromettere l’approvvigionamento energetico dell’Iran. L’attacco è avvenuto a poche ore dalla scadenza di un ultimatum di 48 ore imposto dagli Stati Uniti all’Iran, con minacce di ritorsioni se l’Iran non aprirà lo stretto di Hormuz. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i responsabili dell’attacco.

Roma, 6 aprile 2026 – A poche ore dalla scadenza del nuovo ultimatum di Trump all’Iran (sabato il presidente Usa aveva minacciato: “Riaprite Hormuz entro 48 ore o sarà l’inferno), Israele attacca il complesso petrolchimico di South Pars, ad Asaluyeh, sul Golfo Persico. Il sito, da cui proviene circa il 50 per cento della produzione petrolchimica del Paese, rappresenta una delle principali infrastrutture energetiche iraniane e uno dei maggiori giacimenti di gas al mondo, condiviso da Iran e Qatar. South Pars era già stato bombardato il 18 marzo, ma questo nuovo raid rischia di innescare una nuova escalation proprio mentre delegati Usa, iraniani e dei Paesi del Golfo sarebbero al lavoro per un cessate il fuoco di 45 giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - South Pars di nuovo sotto attacco, colpito l’impianto che può lasciare l’Iran al buio

L’Iran sta attaccando le infrastrutture energetiche in Qatar, dopo che Israele ha colpito South ParsQuesta mattina l’Iran ha intensificato gli attacchi contro le infrastrutture energetiche del Golfo, incendiando gli impianti di gas naturale...

Iran, l'attacco al giacimento di South Pars: l'esplosione e le fiammeAttacchi aerei hanno colpito il giacimento di gas naturale più grande del mondo, South Pars, in Iran.

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Perché il giacimento di gas iraniano di South Pars e quello di Ras Laffan in Qatar sono così importanti?Con una mossa che ha dato una marcia in più alla guerra USA-Israele contro l’Iran, mercoledì Israele ha colpito il giacimento di gas critico di South Pars in Iran. Subito dopo, giovedì scorso, l’Iran ... oltrelalinea.news

Raid di Israele sul complesso petrolchimico iraniano di South Pars- TEHERAN, 06 APR - Il complesso petrolchimico iraniano di South Pars a Asaluyeh è stato colpito da attacchi condotti da Usa e Israele: lo ha riferito l'agenzia Fars, che parla di varie esplosioni s ... msn.com

Israele conferma di aver colpito oggi il più grande impianto petrolchimico iraniano, quello di South Pars, situato ad Asaluyeh. Segnalate numerose esplosioni nell'area. Bombardamenti anche sulla Sharif University of Technology, “il MIT dell’Iran”: danneggiati l facebook

Attacco all'Iran, le news del 19 marzo 2026 | Israele colpisce il gas iraniano di South Pars. I pasdaran contrattaccano in Qatar x.com