Sordevolo auto blocca autobus | per l’uomo rischia il penale

A Sordevolo, un uomo di 57 anni residente a Cerrione ha causato il blocco di un autobus in via Bona a causa di un parcheggio irregolare. L'episodio ha portato a un intervento delle forze dell'ordine, che hanno valutato la situazione. La vicenda si inserisce in un contesto di controlli sulla viabilità e sulle infrazioni stradali nella zona.

Un uomo di 57 anni residente a Cerrione ha causato il blocco di un autobus in via Bona, a Sordevolo, a causa di un parcheggio irregolare. L’episodio è avvenuto ieri mattina e ha portato all’intervento delle autorità per liberare la carreggiata. La manovra errata del conducente della Keddy ha impedito il regolare transito del mezzo Atap. Nonostante i ripetuti tentativi dell’autista di richiamare l’attenzione tramite il clacson, l’ostacolo è rimasto immobile, rendendo necessaria la chiamata ai carabinieri. Dalle sanzioni amministrative al profilo penale. L’intervento dei carabinieri ha coordinato l’arrivo di un carroattrezzi per rimuovere forzatamente il veicolo dalla via Bona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sordevolo, auto blocca autobus: per l’uomo rischia il penale Leggi anche: Auto in sosta vietata blocca tre autobus con studenti a bordo Italia: Mattarella Blocca Decreti Sicurezza e Scudo Penale su Richiesta Meloni**Un decreto che sembra nascosto nel caos: Mattarella blocca le misure di sicurezza e scudo penale a causa del fermo preventivo** A tre settimane...