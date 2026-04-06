Da ieri, le cuffie Sonos Ace sono in vendita su Amazon a 299 dollari, con uno sconto di 100 dollari rispetto al prezzo di listino. L'offerta, valida a partire dal 6 aprile, riguarda un modello considerato tra i più performanti della gamma Sonos. La promozione ha attirato l'attenzione di molti utenti interessati a dispositivi audio di fascia alta.

Le cuffie Sonos Ace sono disponibili su Amazon al prezzo di 299 dollari a partire dal 6 aprile, con uno sconto di 100 dollari rispetto al valore di listino. L’offerta è a tempo e richiede un intervento rapido per l’acquisto. Il ribasso del 25% posiziona il prodotto a soli 20 dollari di distanza dal minimo storico registrato dagli strumenti di monitoraggio dei prezzi. Questa opportunità emerge subito dopo la chiusura, il 31 marzo, dei principali eventi promozionali primaverili della piattaforma di vendita. L’operazione è caratterizzata da un’estrema urgenza temporale: al momento della segnalazione, i consumatori hanno a disposizione circa 13 ore per approfittare del prezzo ridotto prima che il timer dello sconto scada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sonos Ace crollano a 299$: offerta lampo per le cuffie top di gamma

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