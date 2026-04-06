L'artista Sonia Giuliani espone le sue opere nella sala Thun di Torre Mirana, con la mostra intitolata Colore, linguaggio della natura, aperta dal 3 aprile alle 15. La rassegna presenta dipinti che interpretano il rapporto tra il colore e gli elementi naturali, portando alla luce le sfumature e le sensazioni delle scene rappresentate. L’esposizione resterà visitabile fino a data da definirsi.

Sonia Giuliani presenta le sue opere pittoriche presso la sala Thun di Torre Mirana, in un’esposizione intitolata Colore, linguaggio della natura che ha iniziato il suo percorso il 3 aprile alle 15. L’artista propone un percorso espositivo focalizzato sullo stile figurativo, dove l’attenzione è rivolta a ritrarre la semplicità e la vitalità degli elementi naturali. I visitatori possono ammirare una collezione composta da nature morte, ritratti e paesaggi. Per quanto riguarda le tecniche utilizzate, prevalgono i colori a olio stesi su tela, sebbene siano presenti anche alcuni lavori realizzati con l’acrilico. La caratteristica distintiva delle tele è una marcata policromia, studiata per restituire l’armonia estetica della realtà quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sonia Giuliani a Torre Mirana: l’estasi del colore e della natura

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Trento, a Torre Mirana la mostra di Sonia GiulianiColore e linguaggio della natura – L’esposizione sarà aperta da venerdì 3 a lunedì 13 aprile con chiusura nel giorno di Pasqua ... ladigetto.it

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