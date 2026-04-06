Sondrio Primavera e Fiera del biologico animeranno il capoluogo il prossimo weekend

Il capoluogo si prepara ad accogliere il fine settimana con due eventi principali: Sondrio Primavera e la Fiera del biologico. A pochi giorni dalla loro apertura, si registrano numerose richieste di informazioni e un alto numero di prenotazioni, segnalando un interesse che coinvolge non solo la città e la Valtellina, ma anche altre zone della regione. Le manifestazioni promettono di animare le strade e gli spazi pubblici locali.

Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle A poco meno di una settimana dal grande evento che inaugura la bella stagione in città, le richieste di informazione e i tanti appuntamenti prossimi al tutto esaurito attestano un interesse crescente, non circoscritto a Sondrio e alla Valtellina ma che si apre al resto della regione. "Sondrio primavera & Fiera del Biologico della Montagna Alpina", in programma sabato 11 e domenica 12 aprile, organizzato dal Comune di Sondrio e dal progetto Interreg Smartbioval, promette due giornate dedicate a natura, cultura, sostenibilità ed enogastronomia: un invito a riflettere su queste tematiche e a scoprire la città con uno sguardo diverso, più attento e consapevole. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Fiera di primavera, Vernice art fair, Carnevale fiumanese e tanta musica dal vivo: tutti gli eventi del weekendDa venerdì 27 a domenica 29 marzo nel Forlivese e in tutto il comprensorio sono in programma momenti di animazione e intrattenimento pensati per un...

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Temi più discussi: Sondrio Primavera, all'insegna della sostenibilità; Natura ed enogastronomia. Mercatini e laboratori; Sondrio torna la Primavera tra natura e biologico; Eventi segnalati dai Comuni.

Conto alla rovescia per Sondrio primavera e Fiera del biologicoA una settimana dal grande evento che inaugura la bella stagione in città, le richieste di informazione e i tanti appuntamenti prossimi al tutto esaurito attestano un interesse crescente, non circoscr ... primalavaltellina.it

Natura ed enogastronomia. Mercatini e laboratoriCon la bella stagione tornano Sondrio Primavera e Fiera del Biologico della Montagna Alpina. La kermesse – in programma ... ilgiorno.it

Con la bella stagione tornano “Sondrio Primavera e Fiera del Biologico della Montagna Alpina“. La kermesse – in programma sabato... facebook